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РЖД во время визита Медведева на Кубу подписали контракт на €2 млрд
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Одним из первых результатов официального визита на Кубу главы правительства России Дмитрия Медведева стало подписание целого ряда документов между органами власти и компаниями двух стран. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В частности, глава правления ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров подписал с гендиректором «Железных дорог Кубы» Эдуардо Бессерой протокол о намерениях, а гендиректор ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов — контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры острова. Подписанные документы предусматривают проведение модернизации свыше 1 тыс. км путей с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.

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Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что реализация этого проекта (стоимость контракта оценивается в €1,88 млрд) будет иметь «ключевое значение» для экономики Кубы. В пресс-службе правительства России пояснили, что результатом модернизации железных дорог станет повышение безопасности и скорости перевозок, увеличение грузопотока и мобильности населения Кубы.

Кроме того, глава Группы РЭЦ Андрей Слепнев подписал на Кубе соглашения с вице-президентом Banco Exterior de Cuba Эрнесто Росалесом и председателем Корпорации кубинской авиации Роберто Сампером. Первый из документов предусматривает предоставление финансирования для покупки прокатного стана для производства стальной арматуры, второй — финансирование поддержания летной годности самолетов российского производства, составляющих основу авиапарка компании Corporacion de la Aviacion Cubana.

В свою очередь, замгендиректора госкорпорации «Росатом» Николай Спасский подписал соглашение о реализации на Кубе проекта по созданию Центра облучения, предназначенного для радиационной обработки продукции кубинских сельхозпроизводителей. Эта методика должна позволить отказаться от химической обработки овощей и фруктов, увеличить сроки их хранения и снизить затраты на электроэнергию для холодильных установок.

Кроме того, в ходе визита Медведева были подписаны межправительственное соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве двух стран, а также протокол о взаимодействии таможенных служб и меморандум об их сотрудничестве в сфере подготовки кадров.

Авторы: Инна Сидоркова, Евгений Калюков
Теги: Куба, Дмитрий Медведев
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