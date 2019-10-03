РЖД во время визита Медведева на Кубу подписали контракт на €2 млрд

РЖД во время визита Медведева на Кубу подписали контракт на €2 млрд

Одним из первых результатов официального визита на Кубу главы правительства России Дмитрия Медведева стало подписание целого ряда документов между органами власти и компаниями двух стран. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В частности, глава правления ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров подписал с гендиректором «Железных дорог Кубы» Эдуардо Бессерой протокол о намерениях, а гендиректор ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов — контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры острова. Подписанные документы предусматривают проведение модернизации свыше 1 тыс. км путей с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что реализация этого проекта (стоимость контракта оценивается в €1,88 млрд) будет иметь «ключевое значение» для экономики Кубы. В пресс-службе правительства России пояснили, что результатом модернизации железных дорог станет повышение безопасности и скорости перевозок, увеличение грузопотока и мобильности населения Кубы.

Кроме того, глава Группы РЭЦ Андрей Слепнев подписал на Кубе соглашения с вице-президентом Banco Exterior de Cuba Эрнесто Росалесом и председателем Корпорации кубинской авиации Роберто Сампером. Первый из документов предусматривает предоставление финансирования для покупки прокатного стана для производства стальной арматуры, второй — финансирование поддержания летной годности самолетов российского производства, составляющих основу авиапарка компании Corporacion de la Aviacion Cubana.