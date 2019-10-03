Путин встретился с Вышинским перед выступлением на «Валдае»

Путин встретился с Вышинским перед выступлением на «Валдае»

Президент России Владимир Путин встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Владимиром Вышинским перед выступлением на международном дискуссионном клубе «Валдай». Видео опубликовал кремлевский пул «РИА Новости» в своем аккаунте в Twitter.

На кадрах видно, что Вышинский стоял рядом с гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым. Последний указал на журналиста, после чего Путин пожал ему руку и сказал пару слов.

На Украине Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и в государственной измене. Его арестовали в Киеве в середине мая 2018 года. Журналист не признает свою вину.

В конце августа Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи и изменил ему меру пресечения на личное обязательство по первому требованию сообщать об изменении места проживания или работы, а также отказаться от общения со свидетелями.