Samsung назвала дату начала продаж сгибающегося смартфона в России

Предзаказ смартфона Galaxy Fold с гибким экраном начнется в России с 4 октября, а продажи стартуют с 25 октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Samsung.

Предзаказ будет доступен до 7 октября. В пресс-службе отметили, что цена гибкого смартфона составит почти 160 тыс. руб. В комплект войдут беспроводные наушники и чехол.

В середине апреля несколько журналистов, которые получили смартфоны Galaxy Fold, пожаловались на быструю поломку гаджета. В Samsung в ответ посоветовали не снимать защитный слой смартфона и не наносить на экран другие пленки или наклейки. Впоследствии в пресс-службе компании рассказали РБК, что проблемы могут быть связаны с воздействием складного механизма, и обещали усилить защиту экрана. В результате Samsung отложила мероприятия по случаю запуска продаж Galaxy Fold, которые должны были пройти в Гонконге и Шанхае.