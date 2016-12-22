Женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль

В Саудовской Аравии в 00:00 24 июня вступил в силу королевский указ, разрешающий женщинам управлять автомобилями, передает телеканал Al Arabia. До этого, за вождение автотранспорта женщины получали штраф в размере от 500 до 900 саудовских риялов (примерно от 8,4 до 15,1 тыс. руб).
Некоторые из женщин уже воспользовались правом водить автомобиль. Al Arabia опубликовал несколько видеозаписей, на которых запечатлены первые женщины-автомобилисты из Саудовской Аравии.
«Сегодня мы вершим историю королевства. Наша страна поддерживала женщин и расширяла их права в последние десятилетия и это один из важных шагов в наделении саудовских женщин правами», — сказала телеканалу одна женщин. Она также добавила, что теперь семьи могут экономить на зарплате водителей.
В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, размещающий женщинам управлять автотранспортом. Затем власти уточнили, что указ вступил в силу с 24 июня 2018 года. Решение было принято с учетом негативных последствий такого запрета.
Перемены в королевстве в отношении прав женщин в СМИ связывают с влиянием кронпринца Мухаммежа бен Салмана. В марте этого года в интервью он говорил, что считает женщин абсолютно равными мужчинам, а государство работает над тем, чтобы обеспечить им равные зарплаты.