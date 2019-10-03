Аэропорт объяснил сообщения об экстренной посадке МС-21 в Подмосковье

В пресс-службе аэропорта Жуковский сообщения об экстренной посадке лайнера МС-21 опровергли. Как объяснили в аэропорту РБК, у самолета ложно не сработал один из датчиков.

«По нашей информации, у самолета просто не сработал датчик выпуска шасси, по факту шасси было выпущено. В настоящее время самолет уже приземлился. Это была не аварийная посадка, а совершенно в штатном режиме он сел, уже зарули на свою стоянку», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Жуковский.

Самолет МС-21 проходил испытательный полет в районе аэропорта Жуковский 3 октября. Когда он находился в воздухе, появилась информация, что пилоты зафиксировали неисправность одной из систем. По информации ТАСС, самолет начали готовить к экстренной посадке.

Первый показательный полет МС-21, разработанный корпорацией «Иркут», состоялся на авиасалоне МАКС-2019 в конце августа. 16 сентября он совершил первый международный перелет, вылетев из Москвы и приземлившись в Стамбуле. К серийному производству этого среднемагистрального самолета планируется приступить в 2021 году.