Самолет МС-21 совершил посадку после сообщений о неисправности

Совершавший испытательный полет самолет МС-21 совершил посадку в аэропорту Жуковский после того, как СМИ сообщили о возникновении на его борту неисправности.

«Самолет приземлился, никто не пострадал», — заявили РБК в пресс-службе корпорации «Иркут», производителя самолета.

Ранее СМИ сообщили, что во время полета на борту возникли проблемы. «У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — сообщал источник ТАСС.

«По нашей информации, у самолета просто не сработал датчик выпуска шасси, по факту шасси было выпущено. В настоящее время самолет уже приземлился. Это была не аварийная посадка, а совершенно в штатном режиме он сел, уже зарули на свою стоянку», — заявили РБК в пресс-службе аэропорта «Жуковский».

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