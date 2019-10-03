В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика

Мальчика, который в конце сентября пропал в тайге при сборе орехов, нашли живым в Туве. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

12-летнего ребенка нашли под деревом в 5 км от избушки, от которой он должен был самостоятельно добраться до села. «Ребенок в ближайшее время будет транспортирован бортом санавиации в поселок Тоора-Хем, а затем и в республиканскую больницу, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в Следственном комитете.

На сбор кедровых орехов мальчик вместе с отцом и знакомыми семьи отправился 29 сентября. Они находились недалеко от таежной избушки, от которой мальчик самостоятельно пошел в сторону села, которое расположено в 20 км от этого места. Обнаружив пропажу ребенка, местные жители начали самостоятельные поиски, к которым позже присоединились полицейские с собаками. Вскоре им удалось найти мешок с орехами, который мальчик бросил после нескольких километров пути.

Как отметили в СК, поиски ребенка осложнялись труднопроходимым лесом, выпадением снега и тем, что в этом районе опасность представляют дикие звери.