В Туве 12-летний мальчик потерялся в лесу во время сбора шишек

В Туве проходит поиск 12-летнего мальчика, который потерялся в Тоджинском районе, когда пошел с отцом собирать кедровые шишки. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

В поисково-спасательных работах задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрация и родственники. Всего в поисках задействованы 55 человек и шесть единиц техники. На место также направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС из Кызыла. Спасатели рекомендовали родителям «ни в коем случае не брать с собой детей на прогулки в лес и тем самым не подвергать их риску».

В августе трехлетний мальчик потерялся в лесу в Омской области. В его поисках участвовали 400 человек. По факту исчезновения ребенка следователи завели уголовное дело. По данным следствия, мальчик пропал 13 августа в Большереченском районе области. Его родители пошли в лес собирать ягоды и оставили ребенка в автомобиле. Они вернулись через 15 минут, но ребенка в машине не было. Через два дня поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» сообщил, что мальчика нашли живым.