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Alibaba $225 (+25,7%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,51%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
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Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

Группы поисковиков обнаружили пропавшего в лесу Ирбейского района четырехлетнего мальчика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Как уточнили РБК в пресс-службе краевого ГУ МВД, мальчика обнаружили в овраге. «Состояние мальчишки удовлетворительное. Здоровью его ничего не угрожает», — подчеркнули в полиции.

Представитель управления уточнил, что в поисках ребенка участвовали более 300 человек, включая полицейских, спасателей, кинологов, местных чиновников, волонтеров и местных жителей. В рамках поисковых мероприятий полицейские опрашивали всех, кто видел мальчика накануне исчезновения.

Четырехлетний мальчик пропал в красноярской тайге вечером 5 сентября. По предварительной версии, его отец отправился в лес за грибами, а мать, оставив сына с его трехлетним братом играть во дворе, ушла на полчаса в дом к младшим детям. Когда она вернулась, четырехлетнего мальчика уже не было, а его брат, как смог, объяснил, что тот направился в лес. После исчезновения ребенка полицейские возбудили дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).

Теги: Красноярский край, мальчик, тайга, поиски, обнаружение, новости РБК
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