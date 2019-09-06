Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

Группы поисковиков обнаружили пропавшего в лесу Ирбейского района четырехлетнего мальчика. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Как уточнили РБК в пресс-службе краевого ГУ МВД, мальчика обнаружили в овраге. «Состояние мальчишки удовлетворительное. Здоровью его ничего не угрожает», — подчеркнули в полиции.

Представитель управления уточнил, что в поисках ребенка участвовали более 300 человек, включая полицейских, спасателей, кинологов, местных чиновников, волонтеров и местных жителей. В рамках поисковых мероприятий полицейские опрашивали всех, кто видел мальчика накануне исчезновения.

Четырехлетний мальчик пропал в красноярской тайге вечером 5 сентября. По предварительной версии, его отец отправился в лес за грибами, а мать, оставив сына с его трехлетним братом играть во дворе, ушла на полчаса в дом к младшим детям. Когда она вернулась, четырехлетнего мальчика уже не было, а его брат, как смог, объяснил, что тот направился в лес. После исчезновения ребенка полицейские возбудили дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).