Жена посла США написала последний пост из Москвы

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман написала последний, прощальный, пост из Москвы в связи с отъездом из России по причине отставки ее супруга. Сообщение опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

«Ни одно посольство не было более сплоченным перед лицом исторических невзгод. Наше время в России подошло к концу. Это не так элегантно, как занавес в Большом театре, но все же достойно наград за лучшую драматургию!» — написала Хантсман. Она отметила, что те два года, которые ее супруг был послом США в России, были одним из самых неспокойных в дипломатической истории. Жена Хантсмана в своем сообщении также отметила и памятные семейные события, происходившие в это время. «Несмотря на все это, мы покидаем Москву завтра утром до восхода солнца, счастливые и глубоко благодарные за то, что служили в это время в истории. Эти годы и переживания лишь усилили чувство необходимости и долга идти вперед. Мы никогда не забудем тебя, посольство США в России», — написала Хантсман.

Накануне посол США заявил, что будет скучать по теплоте и гостеприимству россиян. Своему преемнику порекомендовал работать в полную силу и добиваться того, чтобы больше внимания уделялось сферам, в которых у обеих стран есть общие интересы.

Хантсман подал в отставку 6 августа. По версии американских СМИ, он намерен участвовать в выборах губернатора штата Юта, которым он ранее руководил с 2005 по 2009 год. По информации газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост посла в России первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана.