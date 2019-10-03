В «зеленой зоне» Багдада вновь взорвались две ракеты

В «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, взорвались две ракеты, передает телеканал Al-Arabiya.

Одна ракета упала рядом с турецким посольством, а вторая — на мосту аль-Харисийя, и прозвучал сигнал воздушной тревоги. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев также сообщило по меньшей мере об одном взрыве в охраняемой зоне. 24 сентября в «зеленой зоне» иракской столицы также взорвались две ракеты.

3 октября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди ввел в Багдаде комендантский час на фоне массовых акций протеста. В ходе разгона демонстрантов погибли как минимум семь человек, в том числе ребенок, более 400 получили ранения. Вышедшие на улицы жители протестуют против коррупции и безработицы, отсутствия электричества и воды.



