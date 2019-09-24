Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Инцидент произошел вблизи посольства США, в районе дипмиссии прозвучал сигнал воздушной тревоги. Подробности произошедшего пока неизвестны.

По данным портала Baghdadtoday, ракеты были выпущены в сторону «зеленой зоны» из пригорода Дора к югу от Багдада.

В мае территория рядом с посольством США в Багдаде подверглась ракетному обстрелу. По данным иракской службы безопасности, ракету запустили из района Аль-Гадир в восточной части Багдада. В результате происшедшего никто не пострадал. В мае Госдепартамент США присвоил Ираку высший уровень опасности и призвал американцев отказаться от поездок в эту страну.