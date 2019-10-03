Завод «Кристалл» в Дзержинске после взрывов оштрафовали на 1,1 млн руб.

Завод по производству взрывчатки «Кристалл» в Дзержинске оштрафовали на 1,1 млн руб. из-за нарушений по охране труда. Об этом говорится в сообщении Роструда, опубликованном на сайте службы.

В ходе проверки выяснилось, что рабочие не получили необходимую спецодежду и прочие средства индивидуальной защиты, а также не прошли предварительный медосмотр и инструктаж по охране труда. Помимо этого, 157 сотрудников завода, работающих в условиях повышенной опасности, не проходили обязательного психиатрического освидетельствования.

1 июня на заводе «Кристалл» в Нижегородской области прогремела серия взрывов. После этого на предприятии начался пожар. В МЧС сообщали о 116 пострадавших в результате происшествия, 18 из которых были госпитализированы. Ударной волной от взрыва выбило стекла и двери в 628 жилых домах, 32 школах и 55 детских садах на территории Дзержинска. После случившегося президент Владимир Путин поручил оценить работу по устранению нарушений на заводе. В августе предприятие оштрафовали на 600 тыс. руб. из-за превышения допустимого объема хранения взрывчатки на складах.