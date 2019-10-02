Эксперты оценили идею ГИБДД отказаться от штрафов в плохую погоду

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал хорошей инициативу ГИБДД, которая предлагает не штрафовать водителей, если камеры не смогли сделать качественный снимок автомобиля нарушителя из-за плохой погоды. Однако ситуация не изменится, пока подобное требование не появится в национальных стандартах, заявил он РБК.

«Инициатива хорошая. Есть нюанс, как обычно. Это — методичка. Они у нас никогда не были обязательными к применению. Условно говоря, если вы чиновник или оператор частной камеры, и вы взяли и проигнорировали эту методичку, то вам ничего не будет», — сказал он.

Шкуматов добавил, что, в свою очередь, водители, которые получили штраф в плохую погоду, также не смогут отменить его на основании метеоусловий. «Это вся история из серии благих пожеланий. Я бы особо сильно не переоценивал значение этой истории», — отметил он.

Председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин в разговоре с РБК назвал предложение ГИБДД очень странным. По его словам, камеры должны записывать нарушения в любую погоду. «А если они не фиксируют [нарушения] в плохую, значит, что-то с ними не так. Если камеры плохо работают, их нельзя сертифицировать и устанавливать, и нужно их снимать», — сказал он.