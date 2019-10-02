В онкоцентре Блохина опровергли запрет на общение со СМИ для пациентов

В онкоцентре Блохина опровергли запрет на общение со СМИ для пациентов

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н.Блохина в ответ на запрос РБК заявили, что запрета на общение с прессой для родителей и пациентов отделения детской онкологии и гематологии не существует.

«Никто никогда не запрещал родителям пациентов НИИ детской онкологии и гематологии давать интервью или комментировать события и/или процесс лечения. Наши родители не только могут, но и общаются с прессой, когда считают это целесообразным», — сообщили РБК в пресс-службе медицинского учреждения.

О том, что такой запрет существует, рассказал заместитель директора Института детской онкологии Георгий Менткевич в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации в НМИЦ им. Н.Н.Блохина. По его словам, «родителям, которые хотели прийти на пресс-конференцию, пригрозили выпиской».

Скандал в крупнейшем онкоцентре России развивается с конца августа. 26 сотрудников Института детской онкологии и гематологии пожаловались на давление со стороны нового руководства, а также на проблему с зарплатами и переполненные палаты и сообщили, что готовы уволиться. Родители лечащихся детей выступили на стороне врачей.