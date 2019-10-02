Лавров назвал Ближний Восток площадкой для безрассудных экспериментов

Ближний Восток превращен в площадку для проведения безрассудных политических экспериментов с трагическими последствиями. Это мнение глава МИД России Сергей Лавров высказал на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция его выступления велась в Facebook министерства.

«Сейчас, когда он (Ближний Восток) превратился в площадку для безрассудных экспериментов, которые привели к трагическим последствиям, тема эта весьма и весьма остра», — заявил дипломат. Причиной проблем он назвал несоблюдение принципов невмешательства во внутренние дела суверенных стран региона.

В ходе выступления Лавров также заявил, что США заинтересованы в поддержании незатухающей турбулентности на Ближнем Востоке.

«Чем больше длится конфликт, тем больше спрос на американское оружие», — объяснил министр, отметив, что, в отличие от США, Россия так не делает.

Ранее Пентагон объявил о намерении отправить в Саудовскую Аравию дополнительную батарею зенитно-ракетных систем Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военнослужащих. Поводом для такого решения стала состоявшаяся 14 сентября атака беспилотников на объекты нефтедобывающей Saudi Aramco. Ответственность за случившееся взяли йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». США и несколько западных стран возложили ответственность за нападение на Иран, Тегеран обвинения отрицает.