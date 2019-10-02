Путин назвал «еще одну крупную ошибку» использования доллара в мире

Использование доллара в качестве политического оружия является большой ошибкой США, такие действия подрывают доверие к американской валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.

«Мы видим попытки использования доллара как политического оружия. Считаю, это еще одна очень крупная ошибка», — сказал глава государства.

По его словам, доллар всегда пользовался большим доверием и считался универсальным платежным средством. Санкционная политика США, ограничивающая расчеты в долларах, в свою очередь, подрывает доверие к этой валюте, добавил президент. «Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, своими руками пилить сук, на котором они сидят, но скоро они грохнутся», — отметил Путин.

В странах Евразийского экономического союза 72% расчетов проводится в рублях, а многие, отказываясь от доллара, переходят к расчетам в нацвалютах. «Переосмысление этой ситуации обязательно должно прийти к правящим кругам США», — пояснил российский лидер.