Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Мир стал слишком зависим от американской экономики, роль развивающихся рынков растет, а использование доллара несет риск, сказал Марк Карни. На встрече с главами центробанков других стран он предложил заменить американскую валюту

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Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок. По его словам, ситуация в мировой экономике стала напоминать события начала 1970-х годов. Тогда рухнула созданная в 1944 году Бреттон-Вудская система организации денежных отношений, когда торговые расчеты основывались на жесткой привязке тройской унции золота к доллару США.

В этой связи глава ЦБ Англии заявил, что главам финансовых структур по всему миру необходимо задуматься о создании резервной валюты. Тем более, что развивающиеся экономики, по словам Карни, с начала финансового кризиса заметно увеличили свое влияние на мировой рынок (с 45 до 60 процентов).

Карни указывает, что доллар по-прежнему используется как минимум в 50% торговых сделок по всему миру. В результате многие страны оказываются в сильной зависимости от колебаний американской экономики.