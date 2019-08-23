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Экономика ,  
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Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Мир стал слишком зависим от американской экономики, роль развивающихся рынков растет, а использование доллара несет риск, сказал Марк Карни. На встрече с главами центробанков других стран он предложил заменить американскую валюту
Фото: Matt Dunham / AP

Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок. По его словам, ситуация в мировой экономике стала напоминать события начала 1970-х годов. Тогда рухнула созданная в 1944 году Бреттон-Вудская система организации денежных отношений, когда торговые расчеты основывались на жесткой привязке тройской унции золота к доллару США.

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В этой связи глава ЦБ Англии заявил, что главам финансовых структур по всему миру необходимо задуматься о создании резервной валюты. Тем более, что развивающиеся экономики, по словам Карни, с начала финансового кризиса заметно увеличили свое влияние на мировой рынок (с 45 до 60 процентов).

Карни указывает, что доллар по-прежнему используется как минимум в 50% торговых сделок по всему миру. В результате многие страны оказываются в сильной зависимости от колебаний американской экономики.

Reuters указывает, что именно Карни считался одним из основных претендентов на пост главы МВФ вместо Кристин Лагард, однако ему не удалось заручиться поддержкой со стороны большинства стран Европы. При этом отмечается, что глава Банка Англии ранее не раз критиковал политику администрации президента США Дональда Трампа, заявляя, что основной причиной кризисов в современном мире является протекционизм и популизм.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Доллар
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