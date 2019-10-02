Первого президента Крыма похоронили в Симферополе

В Симферополе прошла церемония прощания с первым и единственным президентом Республики Крым Юрием Мешковым. Его похоронили на городском кладбище «Абдал» после гражданской панихиды и отпевания в храме святого великомученика Димитрия Солунского. Об этом сообщает «РИА Крым».

Кроме родных и друзей экс-президента на прощальной церемонии присутствовали представители казачества и общественности.

Юрий Мешков был президентом Республики Крым чуть более года в 1990-х. Он умер 12 сентября в московской больнице из-за воспаления легких. Ранее он перенес инсульт во время отпуска в Турции

Политическую карьеру Мешков начал в 1990 году, когда его избрали народным депутатом Крымского областного совета. Политик состоял в Республиканской партии Крыма, поддерживающей вхождение полуострова в Россию.