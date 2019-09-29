Аксенов выразил соболезнования близким первого президента Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования семье первого президента Республики Юрия Мешкова, который умер в воскресенье, 29 сентября. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича», — подчеркнул он.

Аксенов добавил, что с именем Мешкова в новейшей истории республики связан непростой этап развития полуострова.

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался около 12:00 29 сентября в клинике подмосковного Красногорска на 74-м году жизни. По словам его дочери, он умер из-за двухстороннего воспаления легких, развившегося на фоне инсульта.

В начале сентября политик перенес инсульт во время отдыха в Турции. Врачи ввели его в искусственную кому. После двух недель нахождения в турецкой больнице его доставили в российскую клинику.