Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем дипотношений России и КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием установления дипломатических отношений между странами. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вспоминая историю российско-китайских отношений, мы можем уверенно сказать, что они с честью выдержали испытание временем», — отметил Путин, напомнив, что Россия стала первой страной, признавшей КНР. Президент оценил успехи в расширении диалога стран и координацию усилий в рамках ООН, ШОС и БРИКС и других международных организаций.

Путин выразил уверенность в наращивании комплекса российско-китайских связей на благо народов двух стран в интересах упрочения стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всем мире.

В сентябре замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн рассказал о дружеских отношениях Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, за последние шесть лет лидеры встречались 30 раз (около пяти встреч за год). «Вместе ездили в поезде, смотрели хоккейный матч, жарили блины», — сказал он.