Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 64,64 (+0,23) Quote, 30 сен, 13:57
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 70,72 (+0,4) Quote, 30 сен, 13:57
Как антиполетные идеи корпораций бьют по авиаперевозчикам — Bloomberg Pro, 09:33 Более трети россиян стали чаще ездить на такси Общество, 09:32 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 09:30 В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы Общество, 09:30 Си Цзиньпин посчитал невозможным остановить продвижение Китая Политика, 09:27 Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией Политика, 09:02 Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто РБК и Subaru, 09:00 Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян Экономика, 09:00 Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме Политика, 09:00 В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний РБК и ВТБ, 08:31 Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса Политика, 08:00 Макей — РБК: «Нет смысла подозревать Белоруссию в попытках уйти на Запад» Политика, 08:00 В Минфине назвали объем выплат увольняемым чиновникам на ближайшие годы Финансы, 07:56 В сенате напомнили об условиях рассмотрения импичмента Трампу Политика, 07:49
Политика ,  
0 
Си Цзиньпин посчитал невозможным остановить продвижение Китая
Перед началом парада в Пекине глава КНР пообещал мирное разрешение всех проблем. Отдельно в своей речи он упомянул Гонконг
Си Цзиньпин (Фото: Ng Han Guan / AP)

Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе речи, посвященной 70-летней годовщине создания КНР, заявил, что никому в мире не удастся остановить развитие его страны, сообщает CNN. Сказав, что Пекин выступает за мирное разрешение всех вопросов, он отметил, что сегодня социалистический Китай является передовой страной планеты.

В 10-минутной речи глава КНР уделил внимание и взаимоотношениям с Гонконгом. В частности, он отметил, что Пекин по-прежнему придерживается стратегии мирного объединения китайских территорий и будет придерживаться принципа «одна страна — две системы» во взаимоотношениях с Гонконгом и Макао. Что касается Тайваня, то Си Цзиньпин назвал его присоединение неизбежностью. «И никто не сможет нас остановить», — добавил он.

После выступления Си Цзиньпин принял парад китайских вооруженных сил, в котором приняли участие около 15 тыс. военнослужащих. По площади Тяньаньмэнь также проехали 580 единиц бронетехники, а в воздушной части парада участвовали 160 самолетов и вертолетов. Кульминацией парада стал показ ядерной боеголовки Dongfeng 41 и новой баллистической ракеты для подводных лодок.

21 сентября — день провозглашения Китайской Народной Республики. В 1949 году коммунисты во главе с Мао Цзэдуном одержали победу в гражданской войне, заняв все крупные города в материковой части страны.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, Си Цзиньпин
Материалы по теме
В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter