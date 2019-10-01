Си Цзиньпин посчитал невозможным остановить продвижение Китая

Перед началом парада в Пекине глава КНР пообещал мирное разрешение всех проблем. Отдельно в своей речи он упомянул Гонконг

Си Цзиньпин (Фото: Ng Han Guan / AP)

Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе речи, посвященной 70-летней годовщине создания КНР, заявил, что никому в мире не удастся остановить развитие его страны, сообщает CNN. Сказав, что Пекин выступает за мирное разрешение всех вопросов, он отметил, что сегодня социалистический Китай является передовой страной планеты.

В 10-минутной речи глава КНР уделил внимание и взаимоотношениям с Гонконгом. В частности, он отметил, что Пекин по-прежнему придерживается стратегии мирного объединения китайских территорий и будет придерживаться принципа «одна страна — две системы» во взаимоотношениях с Гонконгом и Макао. Что касается Тайваня, то Си Цзиньпин назвал его присоединение неизбежностью. «И никто не сможет нас остановить», — добавил он.

После выступления Си Цзиньпин принял парад китайских вооруженных сил, в котором приняли участие около 15 тыс. военнослужащих. По площади Тяньаньмэнь также проехали 580 единиц бронетехники, а в воздушной части парада участвовали 160 самолетов и вертолетов. Кульминацией парада стал показ ядерной боеголовки Dongfeng 41 и новой баллистической ракеты для подводных лодок.

21 сентября — день провозглашения Китайской Народной Республики. В 1949 году коммунисты во главе с Мао Цзэдуном одержали победу в гражданской войне, заняв все крупные города в материковой части страны.