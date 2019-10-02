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Больше половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за границу

Больше половины (59%) россиян не хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование за границей. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В основном такой позиции придерживаются граждане в возрасте от 45 до 59 лет (63%) и старше 60 лет (70%).

Более молодые люди, напротив, в большинстве своем поддерживают идею об отправке детей за рубеж для обучения. В этом больше всего заинтересованы молодые люди от 18 до 24 (51%) и от 25 до 34 лет (43%). В целом, почти треть (30%) россиян желала бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за рубежом.

Большинство респондентов в качестве страны для обучения своих детей выбрали бы Англию — 38%. На втором и третьем месте — Германия (19%) и США (16%) соответственно.

47% опрошенных заявили, что отправили бы своего ребенка на учебу за границу ради качественного (современного, углубленного, престижного) образования. Еще 15% надеются, что в зарубежных странах их дети и внуки смогут найти престижную работу с высокой зарплатой. Также 12% опрошенных хотят, чтобы у детей был международный диплом.

Из тех, кто не желает отправлять детей на учебу за границу, 39% объясняют это тем, что в России образование не хуже, чем за рубежом. Еще 13% отпугивает дороговизна образования за границей по сравнению с российским. 9% респондентов просто боятся отпускать своих детей в другую страну.

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В июне Forbes составил рейтинг лучших вузов России. Все вузы оценивались по десяти параметрам, сгруппированным в три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes (элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем числе выпускников). Первое место занял Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», который получил 54,11 балла из 100 возможных. Следом за ним идут МГИМО (52,24 балла) и Московский физико-технический институт (МФТИ, 52,01 балла).

Теги: ВЦИОМ, образование
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