В топ-500 лучших по трудоустройству выпускников вошли 13 вузов из России

В топ-500 лучших по трудоустройству выпускников вошли 13 вузов из России

Это на два больше чем, в прошлом году. Лидером среди российских вузов стал МГУ, в тройке лучших также оказались Санкт-Петербургский государственный университет и МГИМО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тринадцать российских вузов попали в топ-500 лучших по трудоустройству выпускников учебных заведений. Рейтинг QS Graduate Employability ежегодно составляет британская компания Quacquarelli Symonds (QS).

Лидером среди российских учебных заведений стал МГУ имени Ломоносова (101 место в рейтинге). На втором месте оказался Санкт-Петербургский государственный университет СПбГУ (181 место). Тройку лидеров среди российских вузов замыкает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), у него 191 место в рейтинге.

Кроме того в рейтинге этого года оказались Высшая школа экономики (ВШЭ), МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

В этом году по сравнению с прошлым в перечне на два российских вуза больше. Добавились РУДН и Томский политехнический университет.

Тройка лидеров рейтинга этого года выглядит следующим образом: Массачусетский технологический институт (США), Стэнфордский университет (США) и Калифорнийский университет (США).