Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Лидерами стали «МИСиС», МГИМО и МФТИ. Лидеру среди российских вузов в международных рейтингах — МГУ имени М.В.Ломоносова — журнал отвел пятое место, а НИУ ВШЭ — восьмое

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Основу рейтинга составили данные мониторинга эффективности деятельности более тысячи вузов, подготовленные Минобрнауки. Также авторы рейтинга ориентировались на статистику о трудоустройстве выпускников, их востребованности, а также на статистику о том, сколько из них стали предпринимателями. Вузы оценивались по десяти параметрам, сгруппированным в три большие группы: качество образования;

качество выпускников;

фактор Forbes (элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем числе выпускников). Помимо этого составители изучили биографии более 1,6 тыс. участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников и депутатов. Не вошли в рейтинг учебные заведения силовых ведомств, которые не отчитываются перед Минобрнауки.

Первое место среди всех российских университетов занял «МИСиС». Он получил 54,11 балла из 100 возможных. Следом за ним идут МГИМО (52,24 балла) и Московский физико-технический институт (МФТИ, 52,01 балла).

Дальше рейтинг сформировался следующим образом: