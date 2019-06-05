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ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян

В России лишь 25% жителей используют пластиковые пакеты второй раз, при этом большинство допускает для себя возможность сократить или вовсе отказаться от их использования. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом.

Иногда берут новые пакеты, а иногда пользуются старыми 41%, треть респондентов (32%) всегда берут новые, а 2% никогда не упаковывают покупки в пакеты.

Согласно исследованию, отказаться или сократить использование пакетов могли бы 85% россиян. Не допускают такую возможность 13% опрошенных. При этом около 70% респондентов считают, что постепенный отказ от такой упаковки сможет улучшить экологию.

Те, кто использует пакеты повторно (четверть опрошенных), в большинстве случаев делают это из экономии (29%), некоторые — из желания позаботиться об окружающей среде (27%). При этом часть россиян использует альтернативные упаковки товаров. Так, каждый пятый респондент (18%) кладет покупки в свою сумку или рюкзак, каждый десятый (9%) — в специальную тканевую сумку.

Опрос 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов был проведен по телефону 2 июня.

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов ранее предложил запретить использовать полиэтиленовые пакеты с 2025 года.

Ранее полиэтиленовые пакеты запретили в Чили. С июля 2019 года их нельзя будет использовать в Новой Зеландии, а с 2020 года — в Мехико.


 

Теги: ВЦИОМ, пластиковые пакеты, использование, россияне, опрос
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