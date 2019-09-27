Производители чая заявили о планах отказа от пластиковых пакетиков

Производители чая Lipton, Grienfield и Tess рассказали РБК о планах полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков.

Как заверили в компании «Орими» (чай Grienfield и Tess), в производстве пакетированногочая используется специальная фильтровальная бумага из растительных волокон, которая не представляет опасности для окружающей среды. Синтетические материалы задействованы только в производстве некоторых видов чая «в пирамидках», что составляет около 2% от всего объема выпускаемой продукции. «Мы уже работаем над изменением технологии и планируем переход на биоразлагаемые материалы», — сообщила директор по корпоративным коммуникациям ГК «Орими» Мария Драбова.

Производители чая Lipton также изучают возможность полного отказа от неэкологичных материалов. «На сегодняшний день более трети наших чайных пакетиков являются биоразлагаемыми — они состоят исключительно из растительных материалов. Полный переход мы планируем завершить к 2025 году. Эти планы касаются и нашего бизнеса в России» — заявили в пресс-службе компании Unilever.

Ранее ученые из Университета Макгилла в Канаде провели исследование и обнаружили, что во время заваривания одного чайного пакетика при температуре 95 градусов в воду попадет несколько миллиардов частиц микро- и нанопластика. Это, по мнению ученых, существенно превышает количество токсичных элементов, чем в продуктах и других видах напитков, включая воду в пластиковых бутылках.