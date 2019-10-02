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Политика ,  
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В ДНР оценили подписание «формулы Штайнмайера» Украиной

Подписание «формулы Штайнмайера» указывает на готовность Украины к политическому урегулированию. Об этом «Известиям» заявил замначальника народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Заявления — одно, дела — другое. Есть сдержанный оптимизм, процесс урегулирования запущен. В скором времени мы поймем, будет ли Украина делать что-то на практике. Донбасс к этому готов», — сказал он. По его словам, наблюдатели ОБСЕ, осуществляющие контроль за разведением силе на Донбассе, смогут увидеть, что «мы со своей стороны всецело выполняем все, под чем подписались».

Замглавы народной милиции ДНР также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о невозможности проводить выборы «под пулеметами», но при этом не сказал ничего о том, что разоружение должно быть согласовано с республиками Донбасса.

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) Наталья Никонорова назвала решение контактной группы в Минске победным, но «символическим шагом», поскольку Киев теперь обязан изменить Конституцию Украины.

Накануне Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение на Донбассе местных выборов и предоставления региону особого статуса. По словам Зеленского, это открывает возможность для проведения в скором времени саммита «нормандской четверки».

Теги: Франк-Вальтер Штайнмайер, Донбасс, ДНР
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