В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом

В Новосибирске водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом

Сотрудники полиции проверяют информацию о нападении водителя маршрутки с ножом на пассажиров в Новосибирской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Новосибирск» один из пассажиров маршрутки рассказал, что водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести и, достав нож, начал наносить удары. Автора поста он ранил в лицо, после чего ему наложили 22 шва.

В региональном управлении подчеркнули, что правоохранителям удалось установить личности всех участников конфликта. В настоящий момент их опрашивают, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

При этом в ведомстве уточнили, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает.



