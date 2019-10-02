СМИ узнали об успешных испытаниях российских комплексов С-500 в Сирии

СМИ узнали об успешных испытаниях российских комплексов С-500 в Сирии

Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» успешно испытали в Сирии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.

В ходе тестирования в работе техники выявили ряд неполадок, однако проблемы удалось оперативно решить. К настоящему времени испытания завершены и признаны успешными.

Как отметил заместитель командующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, перед запуском вся техника испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ.

«Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению», — отметил Бижев.