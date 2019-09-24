Трамп и Дуда обсудили способы помешать строительству «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда назвали газопровод «Северный поток-2» угрозой для энергетической безопасности Европы и обсудили, как помешать его строительству. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидеры двух стран встретились на полях проходящей в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Оба президента признали, что трубопровод «Северный поток-2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как наилучшим образом остановить проект» (цитата по «РИА Новости»), — сообщили в Белом доме по итогам встречи.

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 млрд куб. м из России в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее посол США в Европейском союзе Гордон Сондланд сообщил журналистам, что Госсекретарь Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза призывал европейских партнеров отказаться от «Северного потока-2».