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Общество ,  
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«Яндекс» назвал песню с самыми интересными для россиян словами

В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Песня «Плакала» по этой шкале получила наивысшие 100 баллов. В рейтинг наиболее популярных попали также тексты песен «Детство» Rauf & Faik (36 баллов), «Незабудка» Тима Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17), «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).

Самым популярным клипом у российских пользователей поисковика оказался клип группы Little Big — Skibidi (100 баллов), «Алкоголичка» Артура Пирожкова (97) и Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).

Общество
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

В конце августа сервис «Яндекс.Музыка» создал музыкальные подборки для ряда крупнейших российских городов, в которые вошли самые популярные композиции региона. По данным сервиса, самой популярной композицией летом 2019 года стала Bad guy американской певицы Билли Айлиш: она лидирует в большей части регионов.

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От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели

Теги: музыка, песня, «Яндекс»
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