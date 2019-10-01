«Яндекс» назвал песню с самыми интересными для россиян словами

В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Песня «Плакала» по этой шкале получила наивысшие 100 баллов. В рейтинг наиболее популярных попали также тексты песен «Детство» Rauf & Faik (36 баллов), «Незабудка» Тима Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17), «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).

Самым популярным клипом у российских пользователей поисковика оказался клип группы Little Big — Skibidi (100 баллов), «Алкоголичка» Артура Пирожкова (97) и Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).

В конце августа сервис «Яндекс.Музыка» создал музыкальные подборки для ряда крупнейших российских городов, в которые вошли самые популярные композиции региона. По данным сервиса, самой популярной композицией летом 2019 года стала Bad guy американской певицы Билли Айлиш: она лидирует в большей части регионов.