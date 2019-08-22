«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

Сервис «Яндекс.Музыка» создал музыкальные подборки для ряда крупнейших российских городов, в которые вошли самые популярные композиции региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса, полученном РБК.

Каждая подборка содержит 50 наиболее популярных песен этого лета в городах. В сервисе отметили, что плейлисты будут обновляться каждый месяц, а раз в сезон горожане смогут подводить музыкальные итоги.

По данным «Яндекс.Музыка», самым популярным летним треком стал «Bad guy» американской певицы Билли Айлиш. Он лидирует в подборках Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Уфы и Перми. Композиция «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера возглавила подборки Тюмени, Омска, Краснодара, Воронежа и Красноярска. В Волгограде и Саратове выбрали песню «Зацепила» Артура Пирожкова, а жители Екатеринбурга и Ростова-на-Дону предпочли композицию «Life — в кайф» певицы Zivert. В Самаре рейтинг возглавила «Девочка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai.

Помимо новых хитов в подборках есть и культовые рок-композиции, такие как «Numb» Linkin Park, «Believer» Imagine Dragons, «Выхода нет» «Сплина» и «Лесник» «Короля и Шута», отметили в музыкальном сервисе.

В «Яндекс. Музыка» отметили, что каждая подборка имеет свой дизайн, вдохновленный особенностями города. «Основой фирменного стиля плейлиста Москвы стали красный кирпич и торф, Челябинска — нагретая железная руда, Уфы — мех куницы, а Новосибирска — шишки и лесные ягоды», — говорится в сообщении. Ознакомиться с музыкальными подборками можно на сайте сервиса.