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Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
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Финансы ,  
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Курс евро впервые с 19 сентября превысил 71 руб.

Курс евро к рублю впервые с 19 сентября поднялся выше 71 руб., следует из данных Московской биржи.

По данным на 15:08 мск, стоимость €1 составила 71,06 руб. При этом на максимуме он стоил 71,11 руб. Предыдущий раз курс евро поднимался выше 71 руб. 19 сентября. Тогда за €1 на бирже давали 71,035 руб.

Финансы
Курс евро опустился до 70 руб. впервые с середины лета

В середине месяца Центробанк снизил официальный курс евро к рублю. Такое решение регулятор принял после атаки хуситов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, сокращения добычи в Саудовской Аравии и, как следствие, резкого роста цен на нефть. В итоге цены на нефть резко возросли и рубль начал укрепляться.

Теги: курс евро, рост
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