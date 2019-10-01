Курс евро впервые с 19 сентября превысил 71 руб.

Курс евро к рублю впервые с 19 сентября поднялся выше 71 руб., следует из данных Московской биржи.

По данным на 15:08 мск, стоимость €1 составила 71,06 руб. При этом на максимуме он стоил 71,11 руб. Предыдущий раз курс евро поднимался выше 71 руб. 19 сентября. Тогда за €1 на бирже давали 71,035 руб.

В середине месяца Центробанк снизил официальный курс евро к рублю. Такое решение регулятор принял после атаки хуситов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, сокращения добычи в Саудовской Аравии и, как следствие, резкого роста цен на нефть. В итоге цены на нефть резко возросли и рубль начал укрепляться.