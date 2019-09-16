ЦБ понизил официальный курс евро на фоне взлета цен на нефть

После атаки хуситов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco и, как следствие, резкого роста цен на нефть официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 17 сентября, снизился на 86 коп., до 70,66 руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Курс доллара также уменьшился — на 64 коп., до 63,82 руб.

Ранее аналитики оценили потенциал укрепления рубля после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Нападение остановило добычу сырья на объектах Saudi Aramco, которая составляет около 60% от всей в стране и 5% — в мире. В итоге цены на нефть резко выросли, и на фоне нефтяного «ралли» рубль начал укрепляться. Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может опуститься до 63–64 руб., однако рост национальной валюты будет временным.