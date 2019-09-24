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Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 23 сен, 13:09
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Финансы ,  
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Курс евро опустился до 70 руб. впервые с середины лета

Курс евро к рублю на Московской бирже впервые с середины лета опустился до 70 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом цена закрытия предыдущих торгов составила 70,17 руб., что на 0,1% больше значения во вторник, 24 сентября.

Ранее курс евро опускался до 70 руб. 25 июля этого года. Снижение наблюдалось и накануне, 24 сентября. Тогда также снизился и курс доллара к рублю на 0,22% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 63,7 руб.

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Снижение курса евро в середине сентября было связано с резким скачком стоимости нефти. Он, в свою очередь произошел вслед за атакой повстанцев из Йемена на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии. Повреждения от атаки, проведенной с помощью дронов, привели к частичной приостановке добычи сырья в королевстве.

Теги: евро, курс, Мосбиржа
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