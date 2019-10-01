В Татарстане семилетний мальчик захлебнулся в бассейне спорткомплекса

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Набережных Челнах семилетний мальчик захлебнулся во время купания в бассейне спортивного комплекса. Об этом сообщается на сайте ведомства по Республике Татарстан.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, в понедельник, 30 октября, ребенок занимался в бассейне с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Инструктор поднял его на поверхность спустя 1,5 минуты и оказал первую помощь, после чего ребенка госпитализировали. Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое.

СК также сообщает, что в рамках уголовного расследования в спорткомплексе была изъята необходимая документация.

В начале сентября пятилетняя россиянка утонула во время купания в бассейне одного из отелей поселка Окурджалар в Турции. Мать девочки рассказывала, что девочка ушла к водяной горке без спасательного круга. Она также сообщила, что на территории отеля не было камер наблюдения и спасателей. После гибели девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).