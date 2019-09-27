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В Москве уволили запрещавшего детям выходить в туалет на уроках методиста

Методиста московской школы №1799 уволили из-за того, что она запрещала ученикам выходить в туалет во время урока. Об этом РБК сообщили в департаменте образования столицы со ссылкой на директора школы Татьяну Сычеву.

Директор отметила, что сотрудник школы превысил свои полномочия, и с ним расторгли трудовые отношения. По словам Сычевой, у действий методиста неправомерный характер, а выход ребенка в туалет во время урока нельзя относить к режимным вопросам.

«Распоряжение [о запрете выходить в туалете на уроках] аннулировано. Учащимся и родителям через электронный дневник принесены извинения и даны комментарии», — цитируют директора в департаменте образования.

Фотографию распоряжения, о котором идет речь, опубликовали в Telegram-канале «Московских новостей», откуда ее перепостили другие каналы и в социальные сети. Из документа следовало, что ученикам запрещали покидать классы во время уроков «в целях сохранения учебного процесса». Школьникам не разрешали выходить в туалеты (для этого, поясняли в документе, «предназначены перемены»), а в случае нарушения правил применять к ним дисциплинарное наказание.

От учителей-предметников, дежурных преподавателей и классных руководителей также потребовали на переменах проверять, не курили ли школьники в туалетах.

Теги: Москва, школы, увольнение, дети, новости РБК
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