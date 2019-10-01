В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом

В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом

В Магаданской области человеку намного сложнее поддерживать здоровье, чем в центральных и южных регионах России, так как организму приходится длительное время противостоять суровым климатическим условиям. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергея Чеканова. Так он объяснил положение в рейтинге приверженности ЗОЖ, опубликованном накануне.

Чеканов заявил, что «как известно», состояние здоровья человека зависит преимущественно не от медицины: «От медицины здоровье человека зависит лишь на 15-20%, остальное — это генетика, экология и более 50% образ жизни самого человека».

Министр отметил, что «просветительская и агитационная деятельность по пропаганде здорового образа жизни» занимает в регионе важное место. В список мер в поддержку здорового образа жизни министр также включил «регулярное обновление страницы Инстаграма Минздрава Магаданской области по актуальным вопросам ЗОЖ».

При этом Чеканов признал, что, как и в большинстве регионов, в Магадане остро стоит проблема курения и алкоголизма, хотя за последние пять лет в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом.

В Магадане проводятся мероприятия по реализации проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального национального проекта «Здравоохранение», строятся новые спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, добавил он. Над профилактикой заболеваемости алкоголизмом работает особая патронажная медико-социальная группа и волонтеры.

