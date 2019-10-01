Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
Прокуратура подтвердила издевательства над детьми в интернате в ЯНАО Общество, 14:15 В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом Общество, 14:12 В Газете.ru cменится главный редактор Технологии и медиа, 14:02 МЧС начало всероссийскую тренировку по гражданской обороне Общество, 13:54 Венесуэла расплатилась с Россией в рублях Экономика, 13:54 СК завел дело из-за падения матери с ребенком в яму с кипятком в Сибири Общество, 13:52 Синоптик ответил на сведения о движущемся на Петербург урагане «Мортимер» Общество, 13:43 СМИ сообщили о смерти сотрудника СК после нападения в Москве Общество, 13:41 «Крылья Советов» опровергли информацию о приглашении Карреры Спорт, 13:38 Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева Общество, 13:38 Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана» Политика, 13:26 В Китае сгорела крупная майнинг-ферма: ущерб превысил $10 млн Крипто, 13:25 Екатеринбургу предложили дать из бюджета более 3 млрд руб. на Универсиаду Спорт, 13:18 Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами Экономика, 13:18
Общество ,  
0 
В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом

В Магаданской области человеку намного сложнее поддерживать здоровье, чем в центральных и южных регионах России, так как организму приходится длительное время противостоять суровым климатическим условиям. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергея Чеканова. Так он объяснил положение в рейтинге приверженности ЗОЖ, опубликованном накануне.

Чеканов заявил, что «как известно», состояние здоровья человека зависит преимущественно не от медицины: «От медицины здоровье человека зависит лишь на 15-20%, остальное — это генетика, экология и более 50% образ жизни самого человека».

Министр отметил, что «просветительская и агитационная деятельность по пропаганде здорового образа жизни» занимает в регионе важное место. В список мер в поддержку здорового образа жизни министр также включил «регулярное обновление страницы Инстаграма Минздрава Магаданской области по актуальным вопросам ЗОЖ».

При этом Чеканов признал, что, как и в большинстве регионов, в Магадане остро стоит проблема курения и алкоголизма, хотя за последние пять лет в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом.

В Магадане проводятся мероприятия по реализации проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального национального проекта «Здравоохранение», строятся новые спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, добавил он. Над профилактикой заболеваемости алкоголизмом работает особая патронажная медико-социальная группа и волонтеры.

Общество
Дагестан возглавил рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ

Агентство «РИА Новости» накануне представило рейтинг регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни. Эксперты проанализировали число жителей, которые занимаются спортом, объемы продажи алкоголя и табака, наличие преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также смертность от случайных алкогольных отравлений. Первое место в рейтинге занял Дагестан, вслед за ним идут Чечня и Кабардино-Балкария. Москва заняла 31-е место Московская область — 26-е, а Санкт-Петербург — 45-е.

На последних строчках рейтинга оказались Магаданской, Еврейская автономная область, Камчатскоий и Забайкальский края, а также Ненецкий автономный округ.
 

Теги: Магадан, новости РБК, ЗОЖ
Материалы по теме
Дагестан возглавил рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ
Общество
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за сильных дождей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter