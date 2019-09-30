Дагестан возглавил рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей Общество, 12:11 Рост на Севере: как Якутия улучшает деловой климат Партнерский материал, 12:06 Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты Политика, 12:04 Россельхознадзор опроверг сообщения о повышении цен на молочную продукцию Общество, 12:00 Число недорогих студий в новостройках Москвы достигло максимума Недвижимость, 11:57 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:56 Медведев решил положить в ВЭБ до 200 млрд руб. из федерального бюджета Финансы, 11:56 В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне Общество, 11:56 Борис Ротенберг допустил создание российской команды в «Формуле-1» Спорт, 11:52 Почему важно понимать другого и как этому научиться Pink, 11:50 В аэропортах Москвы ответили на сообщения об отмене рейсов из-за погоды Общество, 11:40 Неизвестный ограбил банкомат на Бутырской улице в Москве Общество, 11:38 Как в США ужесточили контроль за выходом китайских компаний на биржу Quote, 11:37 Полиция и ФСБ изъяли в Москве украденное якутское золото на 100 млн руб. Общество, 11:34
Общество ,  
0 
Дагестан возглавил рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа стали лидерами рейтинга приверженности жителей здоровому образу жизни, следует из результатов исследования «РИА Новости».

Эксперты агентства проанализировали число жителей, занимающихся спортом, продажу алкоголя и табака, наличие преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также смертность от случайных алкогольных отравлений.

Первую строчку в рейтинге занял Дагестан, на втором и третьем местах оказались Чечня и Кабардино-Балкария соответственно. На четвертой позиции — Адыгея (в 2017 году заняла 11-е место), замкнул пятерку лидеров Краснодарский край.

В большинстве представленных регионов отмечается низкий уровень потребления табачной и алкогольной продукции, немногие жители также заняты на работе с опасными или вредными условиями труда.

На последних строчках в рейтинге оказались жители Магаданской, Еврейской автономной областей, Камчатского и Забайкальского краев, а также Ненецкого автономного округа. Москва заняла 31-ю позицию, Московская область — 26-ю, а Санкт-Петербург расположился на 45-м месте.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Магаданской и Еврейской автономной областей, а также в пресс-службу администрации Камчатского края.

В августе прошлого года Министерство здравоохранения предложило до 2024 года выделить из федерального бюджета почти 3 млрд руб. на мотивирование россиян к здоровому образу жизни. Так, с 2018 по 2024 год на информационные кампании будет направляться 403,5 млн руб.

Теги: ЗОЖ, Дагестан, рейтинг
Материалы по теме
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Общество
Минздрав решил сделать 60% россиян приверженцами ЗОЖ за шесть лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter