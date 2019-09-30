Дагестан возглавил рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа стали лидерами рейтинга приверженности жителей здоровому образу жизни, следует из результатов исследования «РИА Новости».

Эксперты агентства проанализировали число жителей, занимающихся спортом, продажу алкоголя и табака, наличие преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также смертность от случайных алкогольных отравлений.

Первую строчку в рейтинге занял Дагестан, на втором и третьем местах оказались Чечня и Кабардино-Балкария соответственно. На четвертой позиции — Адыгея (в 2017 году заняла 11-е место), замкнул пятерку лидеров Краснодарский край.

В большинстве представленных регионов отмечается низкий уровень потребления табачной и алкогольной продукции, немногие жители также заняты на работе с опасными или вредными условиями труда.

На последних строчках в рейтинге оказались жители Магаданской, Еврейской автономной областей, Камчатского и Забайкальского краев, а также Ненецкого автономного округа. Москва заняла 31-ю позицию, Московская область — 26-ю, а Санкт-Петербург расположился на 45-м месте.