Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
МЧС начало всероссийскую тренировку по гражданской обороне Общество, 13:54 Венесуэла расплатилась с Россией в рублях Экономика, 13:54 СК завел дело из-за падения матери с ребенком в яму с кипятком в Сибири Общество, 13:52 Синоптик ответил на сведения о движущемся на Петербург урагане «Мортимер» Общество, 13:43 СМИ сообщили о смерти сотрудника СК после нападения в Москве Общество, 13:41 «Крылья Советов» опровергли информацию о приглашении Карреры Спорт, 13:38 Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева Общество, 13:38 Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана» Политика, 13:26 В Китае сгорела крупная майнинг-ферма: ущерб превысил $10 млн Крипто, 13:25 Екатеринбургу предложили дать из бюджета более 3 млрд руб. на Универсиаду Спорт, 13:18 Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами Экономика, 13:18 В Иране суд приговорил брата Роухани к пяти годам тюрьмы за коррупцию Общество, 13:15 Госсовет Крыма разделил полномочия главы и премьера республики Политика, 13:12 Кремль предупредил о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера» Общество, 13:05
Общество ,  
0 
СК завел дело из-за падения матери с ребенком в яму с кипятком в Сибири

Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком упали в яму с кипятком в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным управления, 17 сентября произошла утечка горячей воды из теплотрассы в Центральном районе города на улице Ядринцевская. В результате грунт размыло, и образовалась яма с кипятком. В нее упали 32-летняя женщина с годовалым ребенком, которые получили ожоги.

Муж пострадавшей сообщал порталу NGS.RU, что яма образовалась на тротуаре. По его словам, асфальт обвалился, и его супруга упала в кипяток по пояс, а ребенок оказался полностью в воде. Издание отмечало, что ребенок попал в реанимацию Новосибирской областной клинической больницы. 18 сентября мальчика перевели в ожоговое отделение.

Правоохранительные органы провели проверку случившегося и завели дело по ч. 1. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает штраф в размере до 80 тыс. руб., зарплаты или другого дохода за шесть месяцев, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Общество
В Иркутской области пожилая пара погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В конце июля десятилетний мальчик упал в яму с горячей водой в Омске. В результате он получил ожоги. Тогда следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Теги: Новосибирск, уголовное дело, ожоги, кипяток
Материалы по теме
Власти назвали причину разлива кипятка на дороге в Петербурге
Общество
В Петербурге пассажиров эвакуировали из попавшего в кипяток автобуса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter