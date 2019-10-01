СК завел дело из-за падения матери с ребенком в яму с кипятком в Сибири

СК завел дело из-за падения матери с ребенком в яму с кипятком в Сибири

Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком упали в яму с кипятком в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным управления, 17 сентября произошла утечка горячей воды из теплотрассы в Центральном районе города на улице Ядринцевская. В результате грунт размыло, и образовалась яма с кипятком. В нее упали 32-летняя женщина с годовалым ребенком, которые получили ожоги.

Муж пострадавшей сообщал порталу NGS.RU, что яма образовалась на тротуаре. По его словам, асфальт обвалился, и его супруга упала в кипяток по пояс, а ребенок оказался полностью в воде. Издание отмечало, что ребенок попал в реанимацию Новосибирской областной клинической больницы. 18 сентября мальчика перевели в ожоговое отделение.

Правоохранительные органы провели проверку случившегося и завели дело по ч. 1. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает штраф в размере до 80 тыс. руб., зарплаты или другого дохода за шесть месяцев, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.