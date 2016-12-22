В Иркутской области пожилая пара погибла из-за прорыва трубы с кипятком

Управление Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области начало проверку по факту гибели супружеской пары пенсионного возраста из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в одной из квартир 76-го квартала города Ангарска. После прорыва трубы супруги успели позвонить своей дочери и сообщить о происшествии. Позднее в квартиру прибыли родственники, которые обнаружили тела 74-летнего мужчины и 72-летней женщины.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что они погибли в результате полученных ожогов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В конце января СКР завел дело ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ) после гибели двух рабочих на аварии на ТЭЦ в Иркутске. Во время ремонта на ТЭЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате три человека получили ожоги. Позднее двое рабочих скончались, третьего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.