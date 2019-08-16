В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком

В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком

В Омске десятилетний мальчик провалился в яму с горячей водой и получил ожоги. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 26 июля в тепловой сети на улице Завертяева возник прорыв горячей воды. При этом ответственные за ремонт не устранили аварию.

В результате вечером 28 июля мальчик провалился в размытую почву с горячей водой. Он получил множественные ожоги тела.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).