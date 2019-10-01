Песков назвал абсурдным вмешательство в ситуацию с онкоцентром Блохина

Ситуацию вокруг онкоцентра им. Н.Н.Блохина должен контролировать Минздрав. Вмешательство Кремля в работу одного отдельного медучреждения было бы абсурдным. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав», — сказал Песков. Он добавил, что новой информации о ситуации у него нет.

Конфликт в медицинском центре начался в конце августа. Тогда руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова обратила внимание на приказ об оптимизации в онкоцентре. Как поясняли в пресс-службе медучреждения, речь шла не о массовых сокращениях, а лишь о сокращении вакантных ставок, которые были незаняты.

В конце сентября сотрудники онкоцентра записали видеообращение, в котором пригрозили уволиться, заявив, что новое руководство не дает им «честно выполнять свой врачебный долг» и больные получают помощь «в ужасных условиях».