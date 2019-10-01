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Экс-министра в Красноярске обвинили в хищении денег на подарки ветеранам

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего министра социальной политики Красноярского края Галины Пашиновой по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по региону.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, в марте 2018 года Пашинова вместе с подчиненными похитила бюджетные средства на сумму более 2 млн руб., которые были выделены на покупку подарков ветеранам ко Дню Победы. Экс-министр свою причастность к преступлению ранее отрицала.

Как сообщает NGS24.ru, в преступной схеме участвовали еще двое сотрудников министерства соцполитки, в том числе заместитель Пашиной Наталья Колягина. Они обе уволились из министерства осенью 2018 года, после чего Пашинова уехала из России.

Как сообщал в 2018 году Следственный комитет, подозреваемые с февраля по июнь того года заключили 25 государственных контрактов на покупку подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из сотрудниц министерства. Один контракт на сумму 100 тыс. руб. был полностью исполнен, еще два были — частично. Остальные контракты на сумму более чем 2,1 млн руб. исполнены не были, а деньги исчезли.

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Теги: Красноярск, министр, мошенничество
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