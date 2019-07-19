В Екатеринбурге суд отказал ветерану в подаренной Путиным квартире

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,99 +0,19 EUR Бирж. 70,74 -0,06 Brent 62,34 +0,89% USD Нал. 63,49 62,54 EUR Нал. 71,35 70,37 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1229 -0,0045 BTC/USD Бирж. 10 345,00 -266,00 IMOEX 2 711,50 +0,33% RTSI 1 356,06 +0,47% DJIA 27 302,17 +0,29% Nasdaq 8 240,53 +0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+42,02%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,39%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,84%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+42,02%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,39%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+19,84%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 12:15
Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам Политика, 16:46 В Совфеде решили определить понятие «интернет-преступление» Общество, 16:35 Ближе к звездам: космос для бизнеса. Дайджест иностранных СМИ Pro, 16:35 СМИ узнали о версии полиции об убийстве двух россиянок в Мюнхене Общество, 16:35 В Екатеринбурге суд отказал ветерану в подаренной Путиным квартире Общество, 16:33 Би-би-си узнала о задержании владевшего криптовалютной биржей россиянина Общество, 16:31 5 советов, которые помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 16:30 Минэнерго проверит случаи заправки самолетов грязным авиатопливом Бизнес, 16:13 Путин заявил о влиянии незаконных вырубок леса на риски наводнений Общество, 16:00 В МИДе сообщили о секретных консультациях России с Нидерландами по MH17 Общество, 15:50 В «Аэрофлоте» опровергли информацию о жесткой посадке SSJ100 в Москве Общество, 15:45 Путин решил приехать в Иркутскую область в третий раз после паводка Общество, 15:36 Состояние Инны Чуриковой улучшилось Общество, 15:35 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 15:31
Общество ,  
0 
В Екатеринбурге суд отказал ветерану в подаренной Путиным квартире

Свердловский областной суд Екатеринбурга окончательно отказал ветерану Великой Отечественной войны Ханифу Ситдикову в праве на владение квартирой, подаренной ему по указу президента Владимиром Путиным за боевые заслуги. Об этом сообщает «Екатеринбург онлайн».

До этого в праве собственности на эту квартиру ему отказал Орджоникидзевский суд. «Районный суд счел, что ветеран уступил свое жилье в пользу внучки по доброй воле, не испытывая при этом какого-либо давления. На заседаниях был допрошен нотариус, занимавшийся оформлением документов», — отметили в Свердловском суде.

При этом ветерану позволили проживать в подаренной президентом квартире.

Как отмечает издание, жилье было передано ветерану на условиях соцнайма в 2013 году. Он и его родственники решили приватизировать квартиру. Право собственника на себя оформила внучка ветерана, а его прописали там. Через несколько лет зять Ситдикова предложил ему продать квартиру. «Екатеринбург Онлайн» пишет, что сам ветеран там не жил, но выписываться отказался.

Как пишет «Регион Online», после этого зять избил мужчину и угрожал ему убийством. Против него завели уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Суд назначил ему 440 часов исправительных работ, а также компенсацию в 50 тыс. руб. за моральный ущерб.

Общество
СК за месяц не смог найти пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу

После инцидента Ситдиков обратился в суд с иском о лишении права собственности внучки и передаче квартиры в соцнайм.

Руководитель Чкаловской районной организации Всероссийского общества инвалидов Олег Крушинский, пишет «Екатринбург Онлайн», сообщил, что сейчас ветеран не живет в этой квартире, а снимает жилье. Он добавил, что одна из причин отказа Ситдикову — истечение срока давности дела (три года). Защита ветерана пытается доказать, отмечает издание, что квартира — социальная льгота и на нее не распространяется срок давности.

Теги: Екатеринбург, ветераны ВОВ
Материалы по теме
В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге
Общество
В Екатеринбурге рабочие повредили арт-объект художника Покраса Лампаса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter