В Екатеринбурге суд отказал ветерану в подаренной Путиным квартире

Свердловский областной суд Екатеринбурга окончательно отказал ветерану Великой Отечественной войны Ханифу Ситдикову в праве на владение квартирой, подаренной ему по указу президента Владимиром Путиным за боевые заслуги. Об этом сообщает «Екатеринбург онлайн».

До этого в праве собственности на эту квартиру ему отказал Орджоникидзевский суд. «Районный суд счел, что ветеран уступил свое жилье в пользу внучки по доброй воле, не испытывая при этом какого-либо давления. На заседаниях был допрошен нотариус, занимавшийся оформлением документов», — отметили в Свердловском суде.

При этом ветерану позволили проживать в подаренной президентом квартире.

Как отмечает издание, жилье было передано ветерану на условиях соцнайма в 2013 году. Он и его родственники решили приватизировать квартиру. Право собственника на себя оформила внучка ветерана, а его прописали там. Через несколько лет зять Ситдикова предложил ему продать квартиру. «Екатеринбург Онлайн» пишет, что сам ветеран там не жил, но выписываться отказался.

Как пишет «Регион Online», после этого зять избил мужчину и угрожал ему убийством. Против него завели уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Суд назначил ему 440 часов исправительных работ, а также компенсацию в 50 тыс. руб. за моральный ущерб.