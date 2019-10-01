На Сахалине уволили подозреваемую в смерти ребенка в ванне санитарку

На Сахалине уволили подозреваемую в смерти ребенка в ванне санитарку

Санитарка Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей в Сахалинской области, подозреваемая в смерти воспитанницы, уволена. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Кроме того, после проверки, инициированной главой области Валерием Лимаренко, от должности отстранена и.о. директора учреждения, выговор также объявлен заведующему отделением «Милосердие».

Ранее сообщалось, что 15-летняя воспитанница интерната на Сахалине скончалась, получив ожоги второй степени тяжести в горячей ванне. По данным следствия, санитарка оставила девочку в ванне и ушла за памперсами и пеленкой, а когда вернулась обнаружила на теле ребенка ожоги.

По факту трагедии СК завел против санитарки уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По этой статье женщине грозит до трех лет лишения свободы.