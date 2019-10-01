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На Сахалине девочка из детдома погибла от ожогов по недосмотру санитарки

В Сахалинской области в Кировском детдоме-интернате для умственно отсталых детей санитарка оставила несовершеннолетнюю девочку в ванне. От полученных от горячей воды ожогов ребенок скончался в больнице, говорится в сообщении управления СК России по Сахалинской области.

По предварительной версии судебно-медицинского эксперта, 15-летняя воспитанница интерната скончалась из-за шока вследствие термического ожога второй степени. Палатная санитарска детдома утром в воскресенье, 29 сентября, оставила девочку в ванне, включив ей теплую воду, и ушла за памперсами и пеленкой, говорится в сообщении. Когда санитарка вернулась, то обнаружила, что из крана льется горячая вода. Она увидела ожоги у ребенка и вызвала врачей, после чего девочку госпитализировали.

СК завел уголовное дело в отношении санитарки по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Также будут оценены действия врачей, оказавших девочке первую помощь.

В конце августа в Сети появились сообщения о том, что в детском доме-интернате «Березка» в Сергиевом Посаде умер шестилетний мальчик, которого изъяли из семьи. Как писали «Ридус» и «Комсомольская правда», ребенок с рождения был болен ДЦП и судорожной эпилепсией, а в отношении матери мальчика было заведено дело по обвинению в педофилии. Отец ребенка называл обвинения в адрес матери ложными и говорил, что мальчика пытались вернуть в семью. СК сообщил о доследственной проверке по факту произошедшего.

Теги: Сахалинская область, детдом, смерть ребенка
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