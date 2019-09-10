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Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
В приложении «Сбербанк Онлайн» стало возможным сделать перевод на карты Сбербанка с карт других банков. За услугу клиенты должны заплатить комиссию в 1,2%. Подобные сервисы есть и у других банков, в основном они бесплатные
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. До этого перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.

Комиссия за перевод составит 1,2% (минимум 30 руб.) от суммы транзакции: ее клиент должен заплатить Сбербанку как банку — инициатору платежа. Пополнение кредитных карт Сбербанка происходит бесплатно. Будет ли взиматься комиссия отправителем денежных средств, зависит от банка, с карты которого осуществляется перевод.

Большинство опрошенных крупных банков ответили РБК, что за такую услугу они не устанавливают комиссии. Исключение — перевод с кредитных карт: в этом случае банки взимают комиссии, аналогичные сбору при снятии наличных.

Банк — получатель денег, инициирующий перевод, обычно платит банку-отправителю 20–30% от своего дохода, отметила глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Сервис Сбербанка будет работать следующим образом: чтобы сделать перевод, клиенту в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте в меню «Карты» нужно нажать кнопку «Пополнить» и выбрать пункт «С карты другого банка». Затем необходимо ввести сумму перевода, данные карты другого банка и подтвердить операцию, введя пароль. В веб-версии «Сбербанк Онлайн» услуга пока не доступна.

Сервис по переводам средств с карт сторонних банков не новинка для рынка. Многие крупные банки уже несколько лет предоставляют схожий функционал и, в отличие от Сбербанка, не взимают комиссию со своих клиентов. Сервис пополнения своих карт с карт других банков через мобильное приложение запущен у ВТБ, Альфа-банка, Тинькофф Банка, Росбанка, банков «Открытие» и «Русский стандарт». Для клиентов этих банков данная услуга бесплатная, отметили их представители.

На финансовом рынке давно назрел тренд на создание единого окна для доступа ко всем финуслугам, говорит Обаева. По ее мнению, Сбербанк претендует на создание такого окна для других банков, однако для них это не наилучший вариант развития ситуации — они бы предпочли независимый сервис.

По данным Сбербанка на июнь 2019 года, активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составила 48 млн клиентов. Всего активными клиентами банка являются 92 млн человек. В среднем каждый клиент совершает в месяц семь денежных переводов в «Сбербанк Онлайн» — за год этот показатель вырос на 24%.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, переводы
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