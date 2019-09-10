Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. До этого перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.
Комиссия за перевод составит 1,2% (минимум 30 руб.) от суммы транзакции: ее клиент должен заплатить Сбербанку как банку — инициатору платежа. Пополнение кредитных карт Сбербанка происходит бесплатно. Будет ли взиматься комиссия отправителем денежных средств, зависит от банка, с карты которого осуществляется перевод.
Большинство опрошенных крупных банков ответили РБК, что за такую услугу они не устанавливают комиссии. Исключение — перевод с кредитных карт: в этом случае банки взимают комиссии, аналогичные сбору при снятии наличных.
Банк — получатель денег, инициирующий перевод, обычно платит банку-отправителю 20–30% от своего дохода, отметила глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
Сервис Сбербанка будет работать следующим образом: чтобы сделать перевод, клиенту в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте в меню «Карты» нужно нажать кнопку «Пополнить» и выбрать пункт «С карты другого банка». Затем необходимо ввести сумму перевода, данные карты другого банка и подтвердить операцию, введя пароль. В веб-версии «Сбербанк Онлайн» услуга пока не доступна.