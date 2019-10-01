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Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно новым правилам посетитель по просьбе кассира должен предъявить паспорт, если он собирается посмотреть фильм с возрастной маркировкой 18+, а у сотрудников есть сомнения, что он достиг совершеннолетия. То же самое касается книжной продукции в библиотеках, а также любых других зрелищных мероприятий с возрастной маркировкой. Библиотекари смогут просить у посетителей паспорт, если в книгах и журналах есть запрещенная для распространения среди детей информация.

Распространять информацию, запрещенную для несовершеннолетних, в соответствии с законом, можно лишь на расстоянии не менее чем в 100 м «по прямой линии без учета естественных и искусственных преград от ближайшей точки граничащей с территорией» детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если иное не установлено властями региона.

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Законопроект был принят Госдумой 18 апреля, Совет Федерации одобрил документ 22 апреля 2019 года.

Теги: библиотека, паспорт, закон
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